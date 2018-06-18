В Приирпенье протестовали против бездеятельности ГПУ

В акции участвовали около 500 человек

В Приирпенье 16 июня 2018 года прошла общественная акция, во время которой около 500 человек организовались в "антикоррупционный автопробег" в знак протеста игнорирования интересов общества местными властями и бездеятельности правоохранительной системы в регионе. Об этом сообщают СМИ.

Как отмечается, автопробег был организован общественным движением "Ирпень против Карплюка и "Новых лиц"", в который вошли представители инициативных групп микрорайонов г. Ирпень, с. Стоянка и пгт Коцюбинское, "Общественная инициатива Алексея Зиневича", ОО "Сила молодежи", ОО "Фронт за реформы", ОО "Зеленый Ирпень", "Общественное движение защиты зеленых зон Киевщины", представители комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью "Народный Совет" и другие.

Автопробег завершился общественным походом к дому генерального прокурора Юрия Луценко в Стоянке. Участники воспроизвели так называемую "ритуальную" колонну погребальной процессии, которую сопровождал оркестр. Ритуал "похорон" "Конституции Украины" у дома генпрокурора символизировал, что Луценко своим бездействием фактически "похоронил" правосудие в Приирпенье.

В ходе акции сотни участников потребовали беспристрастного расследования правоохранительными органами дел, открытых против Ирпинского мэра и его команды, которые "зависли" на неопределенный срок. Участники митинга озвучили перечень незаконных действий со стороны местных властей, с которыми сталкиваются жители Приирпенья.

Фото: ukranews.com

В частности, речь идет о незаконном лишении граждан прав на земельные участки, которые они обрабатывают на законных основаниях более 20 лет; тотальном уничтожении зеленых зон и вырубка лесов; застройке, засорении и загрязнении, добыче торфа и снятии плодородного слоя почвы на пойменных землях рек Ирпень и Буча; уничтожении экосистемы региона; незаконной застройки, строительных махинациях и аферах, присвоении денежных средств инвесторов (покупателей), отсутствии в течение длительного времени коммуникаций (электро-, газо-, водоснабжения), необходимых для удовлетворения элементарных потребностей людей; тотальном разворовывании бюджета; незаконном выделении земельных участков; избиения активистов и травля общественных деятелей.

По данным СМИ, на сегодня, на Ирпенского мэра, который до сих пор работает на своей должности, открыто десять уголовных дел. Так, В. Карплюка обвиняют по ст.255 (создание преступной организации с целью завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах), а также по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 366 (служебный подлог, совершенное в составе преступной организации) УК Украины.

Среди проблем местные СМИ также указывают на незаконное лишение граждан прав на земельные участки, тотальное уничтожение зеленых зон и вырубка лесов, незаконная застройка, строительные махинации и аферы, присвоение денежных средств инвесторов (покупателей), отсутствие в течение длительного времени коммуникаций необходимых для удовлетворения элементарных потребностей людей и тотальное разворовывание бюджета.

Кроме того, по данным СМИ, десятки дел открыты также на членов его команды, замешанных в уголовных преступлениях, однако они так же работают в горсовете. Ни по одному делу не принято законного окончательного решения (не сдано и не направлено в суд ни одного обвинительного акта), пишут издания.

По свидетельствам местных активистов, несмотря на ряд возможных нарушений закона Украины в этом регионе, правоохранительные органы не реагируют должным образом. Тем самым Генеральная прокуратура Украины фактически потакает преступникам, которые цинично игнорируют законы Украины и пренебрегают интересами общества, считают активисты. Ситуация с каждым днем обостряется, а социальное напряжение в регионе только растет.

Отмечается, что Луценко так и не вышел к участникам акции, однако общественные активисты настроены решительно. Сейчас инициаторы автопробега планируют собрать пресс-конференцию, чтобы зафиксировать все требования как официальный запрос к Генпрокурору с требованием взять его на личный контроль.

Год назад Луценко пообещал прекратить беззаконие в Приирпенье, но с тех пор никаких сдвигов не произошло. Поэтому жители Ирпенского региона решили объединиться в общественное движение против "произвола" местных чиновников.