У Приірпінні протестували проти бездіяльності ГПУ

В акції брали участь близько 500 осіб

У Приірпінні 16 червня 2018 року пройшла громадська акція, під час якої близько 500 осіб організувалися в "антикорупційний автопробіг" на знак протесту ігнорування інтересів суспільства місцевою владою та бездіяльністі правоохоронної системи в регіоні. Про це повідомляють ЗМІ.

Як наголошується, автопробіг був організований громадським рухом "Ірпінь проти Карплюка і "Нових облич"", в який увійшли представники ініціативних груп мікрорайонів м. Ірпінь, с. Стоянка та смт Коцюбинське, "Громадська ініціатива Олексія Зіневича", ГО "Сила молоді", ГО "Фронт за реформи", ГО "Зелений Ірпінь", "Громадський рух захисту зелених зон Київщини", представники комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю "народна Рада" та інші.

Автопробіг завершився громадським походом до будинку генерального прокурора Юрія Луценка в Стоянці. Учасники відтворили так звану "ритуальну" колону похоронної процесії, яку супроводжував оркестр. Ритуал "похорону" "Конституції України" у будинку генпрокурора символізував, що Луценко своєю бездіяльністю фактично "поховав" правосуддя в Приірпінні.

У ході акції сотні учасників зажадали неупередженого розслідування правоохоронними органами справ, відкритих проти Ірпінського мера і його команди, які "зависли" на невизначений термін. Учасники мітингу озвучили перелік незаконних дій з боку місцевої влади, з якими стикаються жителі Приірпіння.

Фото: ukranews.com

Зокрема, мова йде про незаконне позбавлення громадян права на земельні ділянки, які вони обробляють на законних підставах більше 20 років; тотальне знищення зелених зон і вирубка лісів; забудови, засмічення та забруднення, видобуткок торфу та зняття родючого шару ґрунту на заплавних землях річок Ірпінь і Буча; знищення екосистеми регіону; незаконну забудову, будівельні махінації і афери, присвоєння грошових коштів інвесторів (покупців), відсутність протягом тривалого часу комунікацій (електро-, газо-, водопостачання), необхідних для задоволення елементарних потреб людей; тотальне розкрадання бюджету; незаконному виділенні земельних ділянок; побиття активістів і цькування громадських діячів.

За даними ЗМІ, на сьогодні, на Ірпінського мера, який досі працює на своїй посаді, відкрито десять кримінальних справ. Так, В. Карплюка звинувачують за ст. 255 (створення злочинної організації з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах), а також за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 366 (службове підроблення, вчинене у складі злочинної організації) КК України.

Серед проблем місцеві ЗМІ також вказують на незаконне позбавлення громадян права на земельні ділянки, тотальне знищення зелених зон і вирубка лісів, незаконна забудова, будівельні махінації, афери, привласнення грошових коштів інвесторів (покупців), відсутність протягом тривалого часу комунікацій необхідних для задоволення елементарних потреб людей і тотальне розкрадання бюджету.

Крім того, за даними ЗМІ, десятки справ відкриті також на членів його команди, замішаних у кримінальних злочинах, однак вони так само працюють у міськраді. Ні в одній справі не прийнято остаточного законного рішення (не здано і не направлено до суду жодного обвинувального акта), пишуть видання.

За свідченнями місцевих активістів, незважаючи на низку можливих порушень закону України в цьому регіоні, правоохоронні органи не реагують належним чином. Тим самим Генеральна прокуратура України фактично потурає злочинцям, які цинічно ігнорують закони України та нехтують інтересами суспільства, вважають активісти. Ситуація з кожним днем загострюється, а соціальна напруга в регіоні тільки зростає.

Наголошується, що Луценко так і не вийшов до учасників акції, однак громадські активісти налаштовані рішуче. Зараз ініціатори автопробігу планують зібрати прес-конференцію, щоб зафіксувати всі вимоги як офіційний запит до Генпрокурора з вимогою взяти його на особистий контроль.

Рік тому Луценко пообіцяв припинити беззаконня в Приірпінні, але з тих пір ніяких зрушень не відбулося. Тому жителі Ірпінського регіону вирішили об'єднатися в громадський рух проти "свавілля" місцевих чиновників.