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Прихожани УПЦ МП взяли штурмом собор у Черкасах: подробиці скандалу (відео)

Прихожани УПЦ МП атакували собор у Черкасах (скриншот: youtube.com/@hromadskeCK)
Автор: Ірина Костенко

Зранку в четвер, 17 жовтня, прихожани УПЦ Московського патріархату взяли штурмом Свято-Михайлівський собор у центрі Черкас після того, як стало відомо про його перехід до ПЦУ.

РБК-Україна розповідає про перебіг подій довкола храму в Черкасах.

Чому прихожани УПЦ МП атакували собор у Черкасах

Рано вранці четверга, 17 жовтня, військовий священик СУВД ПЦУ Володимир Рідний повідомив, що найбільший православний храм України, який тривалий час перебував під управлінням московського патріархату - повернувся в лоно Української церкви (перейшов до Православної церкви України).

"Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним", - написав він у своєму Facebook.

Зазначається, що на території храму буде також створено осередок національно-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів.

"Ба більше, є ще дуже багато проектів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Усі прихожани, які були й залишаються в Українській православній церкві (московського патріархату) - запрошуємо до молитви в Гарнізонному храмі українською мовою", - підсумував капелан.

Допис Рідного (скриншот: facebook.com/zintromin)

Тим часом місцеві Telegram-канали почали повідомляти про те, що під собором збираються прихильники УПЦ МП. Вони чекали на прибуття неодноразово підозрюваного у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі митрополита Феодосія та бризкались свяченою водою.

Вже незабаром прихожани московського патріархату почали штурмувати собор, зламали вхідні ворота, прорвались на територію храму й почали виганяти капеланів ПЦУ та представників громади (застосовуючи сльозогінний газ).

Рідний опублікував новий допис, в якому повідомив, що "московські прихвосні, ведучи поперед себе зазомбованих бабусь і дітей, прорвали вхід до собору".

"Поки наші захисники боронять кордони України ми не можемо відстояти наш храм? Тож прямо зараз з боку вулиці Максима Залізняка, там де поліграфія, збираємось, аби відстояти свій храм та забрати його в московського патріархату! Їдьте з дому, з робіт, звідусіль! Прямо зараз", - наголосив військовий священик.

Наступна публікація Рідного (скриншот: facebook.com/zintromin)

У прес-службі поліції Черкаської області у Facebook повідомили, що у Черкасах біля Свято-Михайлівського собору працює:

  • слідчо-оперативна група Черкаського районного Управління поліції
  • поліцейські груп комунікації
  • патрульні

"Наразі повні обставини з'ясовують слідчі та визначають правову кваліфікацію події, а також встановлюють учасників інциденту", - підсумували правоохоронці.

Допис поліції (скриншот: facebook.com/cherkasypolice)

 

Новина доповнюється...

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