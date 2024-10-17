Прихожане УПЦ МП взяли штурмом собор в Черкассах: подробности скандала (видео)

Утром в четверг, 17 октября, прихожане УПЦ Московского патриархата взяли штурмом Свято-Михайловский собор в центре Черкасс после того, как стало известно о его переходе в ПЦУ.
РБК-Украина рассказывает о ходе событий вокруг храма в Черкассах.
Ранним утром четверга, 17 октября, военный священник СУВД ПЦУ Владимир Ридный сообщил, что самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата - вернулся в лоно Украинской церкви (перешел в Православную церковь Украины).
"Отныне Свято-Михайловский кафедральный собор будет всегда открыт для наших военнослужащих, ведь он уже стал Гарнизонным", - написал он в своем Facebook.
Отмечается, что на территории храма будет также создан центр национально-патриотического воспитания, воскресная школа и подготовка капелланов.
"Более того, есть еще очень много проектов, которые будут совместно воплощаться украинской общиной. Все прихожане, которые были и остаются в Украинской православной церкви (московского патриархата) - приглашаем к молитве в Гарнизонном храме на украинском языке", - подытожил капеллан.
Пост Ридного (скриншот: facebook.com/zintromin)
Немного позже местные Telegram-каналы начали сообщать о том, что под собором собираются сторонники УПЦ МП. Они якобы ждали прибытия неоднократно подозреваемого в разжигании межрелигиозной вражды митрополита Феодосия и брызгались святой водой.
Уже в скором времени прихожане московского патриархата начали штурмовать собор. Очевидцы сообщали, будто бы верующие сломали входные ворота, прорвались на территорию храма и начали выгонять капелланов ПЦУ и представителей общины (применяя слезоточивый газ).
Ридный опубликовал новый пост, в котором сообщил, что "московские прихвостни, ведя перед собой зазомбированных бабушек и детей, прорвали вход в собор".
"Пока наши защитники защищают границы Украины мы не можем отстоять наш храм? Так что прямо сейчас со стороны улицы Максима Железняка, там где полиграфия, собираемся, чтобы отстоять свой храм и забрать его у московского патриархата! Езжайте из дома, с работ, отовсюду! Прямо сейчас", - подчеркнул военный священник.
Следующая публикация Ридного (скриншот: facebook.com/zintromin)
В пресс-службе полиции Черкасской области в Facebook сообщили, что в Черкассах возле Свято-Михайловского собора работает:
"В данный момент полные обстоятельства выясняют следователи и определяют правовую квалификацию происшествия, а также устанавливают участников инцидента", - подытожили правоохранители.
Пост полиции (скриншот: facebook.com/cherkasypolice)
Тем временем военный священник СУВД ПЦУ опубликовал видео-трансляцию с места события.
Напомним, в последнее время в Верховной Раде Украины было зарегистрировано 11 законопроектов о запрете или ограничении деятельности иностранных религиозных организаций и их филиалов.
23 сентября 2024 года в Украине вступил в силу закон о запрете деятельности Российской православной церкви и организаций, связанных с ней (который Верховная Рада приняла немного раньше - 20 августа).
Закон определяет, в частности, что в нашей стране запрещена деятельность иностранных религиозных организаций, которые имеют руководящий центр, расположенный в стране-агрессоре, или поддерживают вооруженную агрессию против Украины.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Владимира Ридного и полиции Черкасской области в Facebook, Telegram-каналы "РБК-Україна" и "18000. Шо там у Черкасах?".
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