Прихожанами ПЦУ считают себя более 38% украинцев

Прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) называют себя 38,6% украинцев. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на данные опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Согласно опубликованным 3 февраля данным, прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата), которой руководит митрополит Онуфрий, считают себя 20,7% опрошенных.

Еще 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - иудеями.

Иное вероисповедания указали 1,5% опрошенных, а 4,5% заявили, что являются христианами без привязки к конфессиям.

В то же время, 22,5% респондентов - это почти каждый пятый опрошенный - заявили, что не считают себя религиозными людьми.

Институт проводил опрос с 24 по 28 января 2020 года. Участие в нем согласились взять 2003 совершеннолетних респондентов. Погрешность выборки - в пределах 2,24%.

Напомним, в конце 2019 года Русская православная церковь (РПЦ) официально расторгла связи с Александрийским патриархатом из-за признания автокефалии Православной церкви Украины. Кроме того, РПЦ прекратила молитвенное и евхаристическое общение с ним и теми иерархами, которые поддержали или в будущем поддержат "легализацию украинского раскола".