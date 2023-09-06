Приховують втрати? У РФ закрили доступ до даних про інвалідів

Соціальний фонд Росії перестав публікувати дані із Федерального реєстру інвалідів. За даними з нього журналісти визначали кількість поранених росіян на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

З'ясувалося, що при переході на сторінку розділу з даними про інвалідів з'являється повідомлення про помилку 404: "Вибачте, здається, що сторінки, яку ви шукали, більше не існує або, можливо, її було переміщено".

За даними ЗМІ, до серпня 2023 року на сайті вказувались дані про кількість людей з інвалідністю, які одержали відповідний офіційний статус у кожному суб'єкті РФ.

Там також регулярно з'являлися дані про росіян, які отримали інвалідність внаслідок військової травми. Завдяки цій інформації журналісти розраховували кількість людей з інвалідністю, які отримали поранення на війні в Україні.

Представники Соціального фонду відмовилися повідомити журналістам, чому ці дані засекретили.

"Будь ласка, зверніться за цими даними до Росстату", - відповіли на запит вони.

Відомо, що на початок літа статус військового інваліда після повномасштабного російського вторгнення в Україну отримали понад п'ять тисяч людей.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські війська вразили 14 артилерійських засобів противника. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), Збройні сили України 5 вересня досягли успіхів на південь від Андріївки та в районі Кліщіївки. Також, просунулися в районі Роботиного та на північний захід від Вербового. Через потужні артилерійські обстріли ЗСУ окупанти втрачають моральний бойовий дух.

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