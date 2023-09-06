ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Скрывают потери? В РФ закрыли доступ к данным об инвалидах

Среда 06 сентября 2023 20:53
UA EN RU
Скрывают потери? В РФ закрыли доступ к данным об инвалидах Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Социальный фонд России закончил публиковать данные из Федерального реестра инвалидов. По данным из него, журналисты определяли количество раненых россиян на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Выяснилось, что при переходе на страницу раздела с данными об инвалидах появляется сообщение об ошибке 404: "Извините, кажется, что страницы, которую вы искали, больше не существует или, возможно, она была перемещена".

По данным СМИ, к августу 2023 г. на сайте указывались данные о количестве людей с инвалидностью, получивших соответствующий официальный статус в каждом субъекте РФ.

Там также регулярно появлялись данные о россиянах, получивших инвалидность в результате военной травмы. Благодаря этой информации журналисты рассчитывали количество людей с инвалидностью, получивших ранения на войне в Украине.

Представители Социального фонда отказались сообщить журналистам, почему эти данные были засекретены.

"Пожалуйста, обратитесь за этими данными в Росстат", - ответили на запрос они.

Известно, что к началу лета статус военного инвалида после полномасштабного российского вторжения в Украину получили более пяти тысяч человек.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины 5 сентября преуспели к югу от Андреевки и в районе Клищиевки. Также, продвинулись в районе Работино и северо-западнее Вербового. Из-за мощных артиллерийских обстрелов ВСУ оккупанты теряют моральный боевой дух.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут