Скрывают потери? В РФ закрыли доступ к данным об инвалидах

Социальный фонд России закончил публиковать данные из Федерального реестра инвалидов. По данным из него, журналисты определяли количество раненых россиян на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Выяснилось, что при переходе на страницу раздела с данными об инвалидах появляется сообщение об ошибке 404: "Извините, кажется, что страницы, которую вы искали, больше не существует или, возможно, она была перемещена".

По данным СМИ, к августу 2023 г. на сайте указывались данные о количестве людей с инвалидностью, получивших соответствующий официальный статус в каждом субъекте РФ.

Там также регулярно появлялись данные о россиянах, получивших инвалидность в результате военной травмы. Благодаря этой информации журналисты рассчитывали количество людей с инвалидностью, получивших ранения на войне в Украине.

Представители Социального фонда отказались сообщить журналистам, почему эти данные были засекретены.

"Пожалуйста, обратитесь за этими данными в Росстат", - ответили на запрос они.

Известно, что к началу лета статус военного инвалида после полномасштабного российского вторжения в Украину получили более пяти тысяч человек.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины 5 сентября преуспели к югу от Андреевки и в районе Клищиевки. Также, продвинулись в районе Работино и северо-западнее Вербового. Из-за мощных артиллерийских обстрелов ВСУ оккупанты теряют моральный боевой дух.

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