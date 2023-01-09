Приховував окупацію Криму та голосував за "референдум". Екс-депутата засудили до 12 років тюрми

Прокурори довели, що у 2014 році колишній депутат спільно з іншими депутатами кримського парламенту, для того, щоб приховати факт окупації півострова росіянами та легітимізації дій РФ, проголосував за прийняття ряду незаконних постанов.

Зокрема, йдеться про рішення щодо проведення "загальнокримського референдуму", який нібито мав показати картинку "вільного волевиявлення кримчан", прийняття постанови "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", яка передбачала "входження Криму до складу Росії".

До того ж, всупереч постанови Верховної Ради, якою припинено повноваження вказаних депутатів, колишні депутати також проголосували за прийняття постанови про "Незалежність Криму" та "Правонаступництво Республіки Крим".

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