UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Приховував окупацію Криму та голосував за "референдум". Екс-депутата засудили до 12 років тюрми

Ілюстративне фото: екс-депутата Ради Криму засудили до 12 років тюрми (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд визнав колишнього депутата Верховної Ради Криму винним у державній зраді та присудив йому 12 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Криму та Севастополя.

Прокурори довели, що у 2014 році колишній депутат спільно з іншими депутатами кримського парламенту, для того, щоб приховати факт окупації півострова росіянами та легітимізації дій РФ, проголосував за прийняття ряду незаконних постанов.

Зокрема, йдеться про рішення щодо проведення "загальнокримського референдуму", який нібито мав показати картинку "вільного волевиявлення кримчан", прийняття постанови "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", яка передбачала "входження Криму до складу Росії".

До того ж, всупереч постанови Верховної Ради, якою припинено повноваження вказаних депутатів, колишні депутати також проголосували за прийняття постанови про "Незалежність Криму" та "Правонаступництво Республіки Крим".

Нагадаємо, СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за 35 тисяч доларів хотів "відмазати" підлеглого від тюрми.

Раніше у Чернігівській області затримали колаборанта, який працював на спецслужби Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниКрым