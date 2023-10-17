Приховував майно дружини на десятки мільйонів гривень. Чиновнику ДСНС повідомили про підозру
Правоохоронці повідомили про підозру високопосадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він не задекларував дороге майно дружини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
За інформацією ДБР, за 2020 рік чиновник не задекларував, що його дружина володіє:
- 4 квартирами;
- 4 нежитловими приміщеннями;
- 4 паркомісцями;
- житловим будинком;
- земельною ділянкою.
Правоохоронці наголошують, що інформація, яка була вказана у декларації чиновника, відрізнялася від правдивої на 11,9 млнгривень.
Також у декларації за 2021 рік чиновник не задекларував ще одну квартиру, уточнюють у ГБР. На цей раз відомості відрізнялися від правдивих на 12,7 млн гривень.
Е-декларування
Нагадаємо, нещодавно депутати Верховної ради вирішили повернути електронне декларування для чиновників. Воно було скасовано одразу після початку повномасштабного вторгнення росіян.
Декларації мають стати доступними для українців - реєстри хочуть відкрити вже до кінця січня 2024 року.
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