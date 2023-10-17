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Скрывал имущество жены на десятки млн гривен. Чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении

Украина, Вторник 17 октября 2023 16:26
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Скрывал имущество жены на десятки млн гривен. Чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении Фото: ГБР сообщило о подозрении чиновнику ГСЧС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители сообщили о подозрении высокопоставленному чиновнику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он не задекларировал дорогостоящее имущество жены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По информации ГБР, за 2020 год чиновник не задекларировал, что его жена владеет:

  • 4 квартирами;
  • 4 нежилыми помещениями;
  • 4 паркоместами;
  • жилым домом;
  • земельным участком.

Правоохранители подчеркивают, что информация, которая была указана в декларации чиновника, отличалась от правдивой на 11,9 млн гривен.

Также в декларации за 2021 год чиновник не задекларировал еще одну квартиру, уточняют в ГБР. В этот раз сведения отличались от правдивых на 12,7 млн гривен.

Е-декларирование

Напомним, недавно депутаты Верховной рады решили вернуть электронное декларирование для чиновников. Оно было отменено сразу после начала полномасштабного вторжения россиян.

Декларации должны стать доступными для украинцев - реестры хотят открыть уже до конца января 2024 года.

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