Скрывал имущество жены на десятки млн гривен. Чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении высокопоставленному чиновнику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он не задекларировал дорогостоящее имущество жены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По информации ГБР, за 2020 год чиновник не задекларировал, что его жена владеет:
- 4 квартирами;
- 4 нежилыми помещениями;
- 4 паркоместами;
- жилым домом;
- земельным участком.
Правоохранители подчеркивают, что информация, которая была указана в декларации чиновника, отличалась от правдивой на 11,9 млн гривен.
Также в декларации за 2021 год чиновник не задекларировал еще одну квартиру, уточняют в ГБР. В этот раз сведения отличались от правдивых на 12,7 млн гривен.
Е-декларирование
Напомним, недавно депутаты Верховной рады решили вернуть электронное декларирование для чиновников. Оно было отменено сразу после начала полномасштабного вторжения россиян.
Декларации должны стать доступными для украинцев - реестры хотят открыть уже до конца января 2024 года.
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