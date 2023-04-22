Приховане спостереження та перевірки. Росіяни посилили тиск на цивільних в Енергодарі

Російські окупанти посилили контррозвідувальний режим в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. Збільшили кількість патрулів, вдаються до прихованого спостереження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Так, в Енергодарі Запорізької області, збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон", - пише пресслужба.

Українців, які були помучені в цих локаціях - працівники ФСБ беруть на контроль, перевіряють їх дані.

Зокрема в місті спецслужби організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від паспорта Росії.

"Представників ФСБ Росії цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної Уряду України до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку", - додає Генштаб.