Прихована мобілізація в РФ уже працює: "Мадяр" показав промовисті цифри

За даними Бровді, протягом перших п'яти днів жовтня Птахи СБС зафіксували 2699 підтверджених безповоротних і санітарних втрат живої сили противника.

Для порівняння, за аналогічний період вересня цей показник становив 1931 військового. Таким чином, за місяць кількість зафіксованих втрат зросла на 39,7%.

Ще помітнішою є різниця з серпнем. За перші п'ять днів серпня СБС зафіксували 1529 втрат російської живої сили. Отже, на початку жовтня показник був на 76,5% вищим.

Бровді пов'язує таку динаміку зі збільшенням чисельності російських сил на передовій і називає її ознакою прихованої мобілізації РФ.

Найбільше зростання - на Добропільсько-Покровському напрямку

Найбільший приріст втрат противника зафіксували в смузі угруповання військ "Азов" на Добропільсько-Покровському напрямку.

Йдеться про ділянку відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов". За перші п'ять днів жовтня підрозділи СБС там зафіксували 1268 безповоротних і санітарних втрат російських військових.

Для порівняння, за аналогічний період вересня таких втрат було 884. Це означає зростання на 43%.

Якщо ж порівнювати з початком серпня, коли було зафіксовано 664 втрати, показник зріс на 91%.

Командувач СБС наголосив, що наведені цифри стосуються лише роботи підрозділів Сил безпілотних систем. Результати інших підрозділів Сил оборони України до цієї статистики не входять.

За словами Бровді, йдеться не про припущення чи оцінки, а про дані обліку та аналізу верифікованих втрат.

"Ніяких фантазій, чуток чи здогадок, - виключно облік, математика та аналіз верифікованих втрат", - підкреслив він.