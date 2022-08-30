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"Прихисток" для переселенцев улучшили: что изменилось

Фото: "Прихисток" для переселенцев улучшили: что изменилось (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабмин внес изменения в действующий порядок и снял возрастные ограничения для тех, кто хочет поселить у себя переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Теперь дать приют для ВПЛ может любой гражданин. Расширяется перечень лиц, которые смогут получить компенсацию", - говорится в сообщении.

Также правительство введет информационно-аналитическая система, результатом работы которой станет значительное ускорение финансирования и обработки заявлений на получение компенсации.

Вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук поблагодарила Обществу Красного Креста Украины, которые планируют финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПО. По ее словам, организация с марта по июль выделила более 110 миллионов гривен.

Напомним, что Кабмин вдвое повысит компенсацию за приют переселенцев.

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