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"Прихисток" для переселенців покращили: що змінилося

Фото: "Прихисток" для переселенців покращили: що змінилося (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кабмін вніс зміни до чинного порядку та зняв вікові обмеження для тих, хто хоче поселити у себе переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію", - йдеться у повідомленні.

Також уряд запровадить інформаційно-аналітична система, результатом роботи якої стане значне прискорення фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук подякувала Товариству Червоного Хреста України, які планують фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО. За її словами, організація з березня по липень виділила понад 110 мільйона гривень.

Нагадаємо, що Кабмін удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців.

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