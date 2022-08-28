ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин вдвое повысит компенсацию за приют переселенцев

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 августа 2022 21:00
Кабмин вдвое повысит компенсацию за приют переселенцев Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров намерен вдвое увеличить компенсацию тем людям, которые приютили внутренних переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на пресс-подходе в Николаеве.

"Мы обсудили вопросы внесения изменений в постановления, а это уже юрисдикция Кабинета министров Украины. Когда мы говорим о том, что люди ждут, что программа "Прихисток" будет работать, она будет работать настолько, что не 450, а 900 гривен будут обязательными как компенсация от государства, чтобы люди разместили у себя очередных переселенцев", - отметила она.

Отметим, на сегодня те, кто приютил у себя переселенцев, ежемесячно получают компенсацию в размере 450 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России более 10 тысяч внутренних переселенцев нашли работу по государственной программе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Верещук Переселенцы с Донбасса
NEWS
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать