"Прихисток нужденних". Головний рабин України заявив про "крадіжку" квартири в центрі Києва

Про що саме розповів головний рабин України

"Друзі, зазвичай я не пишу про таке, але це просто кричущий випадок беззаконня, корупції та безкарності", - написав Моше Реувен Азман у своєму дописі.

За його словами, у самому центрі Києва (поруч із синагогою) на вулиці Шота Руставелі "шахраї, використовуючи підроблені документи та корумповані зв'язки, заволоділи квартирою нашої парафіянки".

Рабин уточнив, що ця оселя впродовж десятків років була "прихистком для нужденних - сиріт, літніх людей, біженців".

Він додав, що квартира, про яку йдеться, "стала частиною благодійної діяльності єврейської громади", однак тепер "замість притулку для сиріт, там буде притулок для підозрілих ділків".

Моше Реувен Азман повідомив також про "шість років розслідування" та "сотні доказів".

"А в результаті - жодного покараного. Суд удає, що не помічає очевидні факти шахрайства, а правоохоронні органи просто закривають на це очі. Сьогодні Україна героїчно бореться проти зовнішнього ворога, але всередині досі залишилися ті, хто наживається на чужій біді, хто будує "схеми" у владних кабінетах і дозволяє злочинцям діяти безкарно. Тому вимагаю справедливості та негайного покарання винних", - наголосив він.

Допис головного рабина України (скриншот: facebook.com/chiefrabbiua)

Крім того, Азман опублікував заяву (за власним підписом) щодо неналежної організації досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні - для всіх зацікавлених органів.

У ній він розповідає про обставини події та "підставну особу", яка "зараз вдається до спроб фізичного заволодіння вказаною квартирою".

"З боку представників цієї підставної особи нам передають пропозиції викупити у шахраїв дану квартиру за величезні кошти, бо в інакшому випадку вони викинуть всі речі з квартири, заселять туди ДРГ, або ж взагалі здійснять продаж невідомим особам з антисемітськими поглядами", - уточнюється в документі.

Насамкінець, головний рабин України та Києва просить: