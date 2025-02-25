"Приют нуждающихся". Главный раввин Украины заявил о "краже" квартиры в центре Киева

О чем именно рассказал главный раввин Украины

"Друзья, обычно я не пишу о таком, но это просто вопиющий случай беззакония, коррупции и безнаказанности", - написал Моше Реувен Азман в своем посте.

По его словам, в самом центре Киева (рядом с синагогой) на улице Шота Руставели "мошенники, используя поддельные документы и коррумпированные связи, завладели квартирой нашей прихожанки".

Раввин уточнил, что это жилье на протяжении десятков лет было "приютом для нуждающихся - сирот, пожилых людей, беженцев".

Он добавил, что квартира, о которой идет речь, "стала частью благотворительной деятельности еврейской общины", однако теперь "вместо приюта для сирот, там будет приют для подозрительных дельцов".

Моше Реувен Азман сообщил также о "шести годах расследования" и "сотнях доказательств".

"А в результате - ни одного наказанного. Суд делает вид, что не замечает очевидные факты мошенничества, а правоохранительные органы просто закрывают на это глаза. Сегодня Украина героически борется против внешнего врага, но внутри до сих пор остались те, кто наживается на чужой беде, кто строит "схемы" во властных кабинетах и позволяет преступникам действовать безнаказанно. Поэтому требую справедливости и немедленного наказания виновных", - подчеркнул он.

Пост главного раввина Украины (скриншот: facebook.com/chiefrabbiua)

Кроме того, Азман опубликовал заявление (за собственной подписью) о ненадлежащей организации досудебного расследования в соответствующем уголовном производстве - для всех заинтересованных органов.

В нем он рассказывает об обстоятельствах происшествия и "подставном лице", которое "сейчас прибегает к попыткам физического завладения указанной квартирой".

"Со стороны представителей этого подставного лица нам передают предложения выкупить у мошенников данную квартиру за огромные деньги, потому что в противном случае они выбросят все вещи из квартиры, заселят туда ДРГ, или же вообще осуществят продажу неизвестным лицам с антисемитскими взглядами", - уточняется в документе.

В завершение, главный раввин Украины и Киева просит: