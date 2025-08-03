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Прихильницю Трампа з Fox News затвердили головним прокурором у Вашингтоні

Неділя 03 серпня 2025 11:06
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Прихильницю Трампа з Fox News затвердили головним прокурором у Вашингтоні Фото: Жанін Пірро (flickr.com)
Автор: Владислава Ткаченко

У суботу Сенат США проголосував за призначення Жанін Пірро на посаду головного прокурора округу Колумбія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За кандидатуру відомої прихильниці Дональда Трампа та медійної зірки Fox News проголосували 50 сенаторів, проти - 45.

Пірро тимчасово виконувала обов’язки прокурора з травня 2024 року.

Пірро має досвід роботи окружним прокурором та суддею, а до переходу в держслужбу була співведучою політичної програми на Fox News, де часто брала інтерв’ю у Трампа.

Її призначення на одну з найвпливовіших прокурорських посад у країні - це крок, що зміцнює позиції прихильників президента у федеральній системі правосуддя.

У схвалення кандидатури Пірро відіграло роль і недавнє затвердження Еміля Бове - колишнього адвоката Трампа до апеляційного суду США.

Після голосування лідер більшості у Сенаті Джон Тун оголосив про тимчасову перерву до 2 вересня та закликав сенаторів пришвидшити завершення голосувань.

Дональд Трамп у своїй публікації на Truth Social подякував республіканцям за підтримку його призначень і звинуватив демократів у блокуванні їх затвердження.

Кандидатура Пірро

Варто зазначити, що Пірро була висунута на посаду після того, як кандидатура Едварда Мартіна, близького прихильника руху "Зупиніть крадіжку" та учасника подій 6 січня 2021 року, не змогла отримати достатньої підтримки в Сенаті через суперечки навколо звільнення прокурорів.

Під час першого президентського терміну Трампа, у його останній день на посаді, він помилував Ела Пірро - колишнього чоловіка Жанін Пірро, засудженого за ухилення від сплати податків і змову, коли вона обіймала посаду окружного прокурора в штаті Нью-Йорк.

Нагадаємо, що у травні президент США Дональд Трамп призначив телеведучу Fox News Жанін Пірро тимчасовою головою федеральної прокуратури у Вашингтоні.

Так, американський президент ще до своєї інавгурації призначив на посаду нового міністра оборони Піта Хегсета. Раніше він був ведучим телеканалу Fox News.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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