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Сторонницу Трампа из Fox News утвердили главным прокурором в Вашингтоне

Воскресенье 03 августа 2025 11:06
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Сторонницу Трампа из Fox News утвердили главным прокурором в Вашингтоне Фото: Жанин Пирро (flickr.com)
Автор: Владислава Ткаченко

В субботу Сенат США проголосовал за назначение Жанин Пирро на должность главного прокурора округа Колумбия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

За кандидатуру известной сторонницы Дональда Трампа и медийной звезды Fox News проголосовали 50 сенаторов, против - 45.

Пирро временно исполняла обязанности прокурора с мая 2024 года.

Пирро имеет опыт работы окружным прокурором и судьей, а до перехода в госслужбу была соведущей политической программы на Fox News, где часто брала интервью у Трампа.

Ее назначение на одну из самых влиятельных прокурорских должностей в стране - это шаг, укрепляющий позиции сторонников президента в федеральной системе правосудия.

В одобрении кандидатуры Пирро сыграло роль и недавнее утверждение Эмиля Бове - бывшего адвоката Трампа в апелляционный суд США.

После голосования лидер большинства в Сенате Джон Тун объявил о временном перерыве до 2 сентября и призвал сенаторов ускорить завершение голосований.

Дональд Трамп в своей публикации на Truth Social поблагодарил республиканцев за поддержку его назначений и обвинил демократов в блокировании их утверждения.

Кандидатура Пирро

Стоит отметить, что Пирро была выдвинута на должность после того, как кандидатура Эдварда Мартина, близкого сторонника движения "Остановите кражу" и участника событий 6 января 2021 года, не смогла получить достаточной поддержки в Сенате из-за споров вокруг увольнения прокуроров.

Во время первого президентского срока Трампа, в его последний день на посту, он помиловал Эла Пирро - бывшего мужа Жанин Пирро, осужденного за уклонение от уплаты налогов и заговор, когда она занимала должность окружного прокурора в штате Нью-Йорк.

Напомним, что в мае президент США Дональд Трамп назначил телеведущую Fox News Жанин Пирро временной главой федеральной прокуратуры в Вашингтоне.

Так, американский президент еще до своей инаугурации назначил на должность нового министра обороны Пита Хегсета. Ранее он был ведущим телеканала Fox News.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
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