Трамп підтягнув на топ-посаду ще одну людину з Fox News

Як передає РБК-Україна , про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social .

"Я радий оголосити, що суддя Жанін Пірро буде призначена тимчасовим прокурором США по округу Колумбія. Жанін неймовірно кваліфікована для цієї посади й вважається одним із найкращих окружних прокурорів в історії штату Нью-Йорк. Вона сама по собі неперевершена. Вітаю, Жанін!", - написав американський президент.

Після оголошення про призначення Пірро залишила телеканал Fox News, де протягом 14 років була однією з провідних телеведучих. Вона працювала в популярній програмі "The Five", яка стала найрейтинговішим шоу на кабельному телебаченні.

До цього вона вела власну програму "Справедливість з суддею Жанін" протягом 11 років.

Перш ніж стати телеведучою, Пірро отримали значний юридичний досвід. Вона працювала помічником окружного прокурора та окружним прокурором в окрузі Вестчестер у штаті Нью-Йорк. Крім того, Пірро стала першою жінкою, яка обійняла посаду судді в окружному суді Вестчестера.

Як зазначають американські ЗМІ, Пірро є затятою прихильницею Трампа і часто вихваляла його у своїх соцмережах.