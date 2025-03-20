Прихильниця росіян із Зімбабве стала новим президентом МОК

Ковентрі – перша в історії жінка, що очолить світовий олімпійський рух. Також уперше президентом МОК став представник Африки.

Ковентрі – дворазова олімпійська чемпіонка з плавання на 200 м на спині (2004 та 2008 роки). Після завершення кар'єри стала міністеркою у справах молоді, спорту, мистецтва та відпочинку Зімбабве. У МОК увійшла у 2012 році після обрання до комісії спортсменів. Останні два роки входить до виконкому організації.

Е прихильницею повернення росіян до олімпійського руху, прикриваючись терміном "нейтральності спорту". Під цим соусом наголошує на важливості участі в Олімпіаді "спортсменів з усього світу" та наполягає що "МОК не має бути причетним до політичного порядку денного". З цієї точки зору вона була найбільш небажаним для України кандидатом у президенти організації.

Також основними пунктами її передвиборчої програми є гендерна рівність, боротьба з допінгом та кіберспорт.

Ковентрі вважається протеже поки ще чинного голови МОК Томаса Баха. Термін повноважень новообраного президента МОК розпочнеться 24 червня 2025 року.

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