Прихильниця росіян із Зімбабве стала новим президентом МОК

Новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету стала Керсті Ковентрі. 41-річну зімбабвійку обрали під час голосування на конгресі МОК у Греції вже в першому раунді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК.
Ковентрі – перша в історії жінка, що очолить світовий олімпійський рух. Також уперше президентом МОК став представник Африки.
Ковентрі – дворазова олімпійська чемпіонка з плавання на 200 м на спині (2004 та 2008 роки). Після завершення кар'єри стала міністеркою у справах молоді, спорту, мистецтва та відпочинку Зімбабве. У МОК увійшла у 2012 році після обрання до комісії спортсменів. Останні два роки входить до виконкому організації.
Е прихильницею повернення росіян до олімпійського руху, прикриваючись терміном "нейтральності спорту". Під цим соусом наголошує на важливості участі в Олімпіаді "спортсменів з усього світу" та наполягає що "МОК не має бути причетним до політичного порядку денного". З цієї точки зору вона була найбільш небажаним для України кандидатом у президенти організації.
Також основними пунктами її передвиборчої програми є гендерна рівність, боротьба з допінгом та кіберспорт.
Ковентрі вважається протеже поки ще чинного голови МОК Томаса Баха. Термін повноважень новообраного президента МОК розпочнеться 24 червня 2025 року.
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