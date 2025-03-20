Сторонница россиян из Зимбабве стала новым президентом МОК

Ковентри - первая в истории женщина, которая возглавит мировое олимпийское движение. Также впервые президентом МОК стал представитель Африки.

Ковентри - двукратная олимпийская чемпионка по плаванию на 200 м на спине (2004 и 2008 годы). После завершения карьеры стала министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. В МОК вошла в 2012 году после избрания в комиссию спортсменов. Последние два года входит в исполком организации.

Является сторонницей возвращения россиян в олимпийское движение, прикрываясь термином "нейтральности спорта". Под этим соусом подчеркивает важность участия в Олимпиаде "спортсменов со всего мира" и настаивает, что "МОК не должен быть причастен к политической повестке дня". С этой точки зрения она была наиболее нежелательным для Украины кандидатом в президенты организации.

Также основными пунктами ее предвыборной программы являются гендерное равенство, борьба с допингом и киберспорт.

Ковентри считается протеже пока еще действующего председателя МОК Томаса Баха. Срок полномочий новоизбранного президента МОК начнется 24 июня 2025 года.

Все президенты МОК