Сторонник "вагнеровцев" и дискредитаторы ВСУ: в Украине разоблачили еще 5 вражеских агитаторов
Правоохранители разоблачили еще пять пророссийских агитаторов. Среди них обнаружили сторонника "вагнеровцев" и блогера, дискредитировавшего воинов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, а также популяризировали оккупационные группировки России", - говорится в сообщении
По данным следствия, фигуранты распространяли прокремлевские нарративы в общественных местах во время общения с окружающими и на страницах популярных соцсетей.
Большую часть деструктивного контента вражеские приспешники подхватывали с пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора и подавали их якобы от имени рядовых граждан Украины.
Блоггер в Киеве:
Столичный инфлюэнсер, занимавшийся дискредитацией украинских защитников, делал репосты провокационных стримов, в которых распространял фейки о военнослужащих ВСУ.
Пропагандисты в Днепропетровской области:
СБУ также разоблачила четырех пропагандистов в Днепропетровской области. Один из них - житель Павлоградского района.
Злоумышленник публиковал в "Одноклассниках" собственные сообщения в поддержку захватчиков, в том числе героизировал наемников из российской частной военной компании "Вагнер".
Другим фигурантом оказался предприниматель из Днепра. Отмечается, что вблизи одного из городских парков он публично призвал людей помогать российским захватчикам в войне против Украины.
Еще один житель из региона Кривого Рога активно распространял вражескую пропаганду из прокремлевских Telegram-каналов, подконтрольных спецслужбам РФ.
Кроме того, на информационно-подрывной деятельности разоблачена сотрудница одного из медучреждений Павлограда.
В телефонных разговорах со своими родственниками из России она оправдывала временную оккупацию части территории Украины.
Подозрение и угроза реального срока
Сторонникам российской агрессии сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Правоохранители ищут предателей в Украине
Недавно правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, бывшего агента ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области.
Также правоохранители задержали сотрудника "Укрзалізниці", который шпионил за техникой Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.
Накануне мы сообщали, что правоохранители задержали руководителя "управления труда и социальной политики Херсонского городского округа" РФ.
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