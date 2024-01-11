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Сторонник "вагнеровцев" и дискредитаторы ВСУ: в Украине разоблачили еще 5 вражеских агитаторов

Украина, Четверг 11 января 2024 14:02
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Сторонник "вагнеровцев" и дискредитаторы ВСУ: в Украине разоблачили еще 5 вражеских агитаторов Фото: СБУ задержала вражеских агитаторов за пропаганду российской оккупации (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители разоблачили еще пять пророссийских агитаторов. Среди них обнаружили сторонника "вагнеровцев" и блогера, дискредитировавшего воинов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, а также популяризировали оккупационные группировки России", - говорится в сообщении

По данным следствия, фигуранты распространяли прокремлевские нарративы в общественных местах во время общения с окружающими и на страницах популярных соцсетей.

Большую часть деструктивного контента вражеские приспешники подхватывали с пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора и подавали их якобы от имени рядовых граждан Украины.

Блоггер в Киеве:

Столичный инфлюэнсер, занимавшийся дискредитацией украинских защитников, делал репосты провокационных стримов, в которых распространял фейки о военнослужащих ВСУ.

Пропагандисты в Днепропетровской области:

СБУ также разоблачила четырех пропагандистов в Днепропетровской области. Один из них - житель Павлоградского района.

Злоумышленник публиковал в "Одноклассниках" собственные сообщения в поддержку захватчиков, в том числе героизировал наемников из российской частной военной компании "Вагнер".

Другим фигурантом оказался предприниматель из Днепра. Отмечается, что вблизи одного из городских парков он публично призвал людей помогать российским захватчикам в войне против Украины.

Еще один житель из региона Кривого Рога активно распространял вражескую пропаганду из прокремлевских Telegram-каналов, подконтрольных спецслужбам РФ.

Кроме того, на информационно-подрывной деятельности разоблачена сотрудница одного из медучреждений Павлограда.

В телефонных разговорах со своими родственниками из России она оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

Подозрение и угроза реального срока

Сторонникам российской агрессии сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала вражеских агитаторов за пропаганду российской оккупации (t.me/SBUkr)

Правоохранители ищут предателей в Украине

Недавно правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, бывшего агента ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области.

Также правоохранители задержали сотрудника "Укрзалізниці", который шпионил за техникой Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

Накануне мы сообщали, что правоохранители задержали руководителя "управления труда и социальной политики Херсонского городского округа" РФ.

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