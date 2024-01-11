Сторонник "вагнеровцев" и дискредитаторы ВСУ: в Украине разоблачили еще 5 вражеских агитаторов

Правоохранители разоблачили еще пять пророссийских агитаторов. Среди них обнаружили сторонника "вагнеровцев" и блогера, дискредитировавшего воинов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, а также популяризировали оккупационные группировки России", - говорится в сообщении

По данным следствия, фигуранты распространяли прокремлевские нарративы в общественных местах во время общения с окружающими и на страницах популярных соцсетей.

Большую часть деструктивного контента вражеские приспешники подхватывали с пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора и подавали их якобы от имени рядовых граждан Украины.

Блоггер в Киеве:

Столичный инфлюэнсер, занимавшийся дискредитацией украинских защитников, делал репосты провокационных стримов, в которых распространял фейки о военнослужащих ВСУ.

Пропагандисты в Днепропетровской области:

СБУ также разоблачила четырех пропагандистов в Днепропетровской области. Один из них - житель Павлоградского района.

Злоумышленник публиковал в "Одноклассниках" собственные сообщения в поддержку захватчиков, в том числе героизировал наемников из российской частной военной компании "Вагнер".

Другим фигурантом оказался предприниматель из Днепра. Отмечается, что вблизи одного из городских парков он публично призвал людей помогать российским захватчикам в войне против Украины.

Еще один житель из региона Кривого Рога активно распространял вражескую пропаганду из прокремлевских Telegram-каналов, подконтрольных спецслужбам РФ.

Кроме того, на информационно-подрывной деятельности разоблачена сотрудница одного из медучреждений Павлограда.

В телефонных разговорах со своими родственниками из России она оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

Подозрение и угроза реального срока

Сторонникам российской агрессии сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.