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Поклонник Путина оказался наверху списка самых оплачиваемых игроков НХЛ

Вашингтон, Вторник 10 октября 2023 17:21
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Поклонник Путина оказался наверху списка самых оплачиваемых игроков НХЛ Фото: Александр Овечкин обычно молчит об агрессии своей родины (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Лидер "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и звезда "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон разделили первое место в перечне самых высокооплачиваемых исполнителей на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

38-летний россиянин и на десять лет младший канадец заработают по 17,5 млн долларов. Эта сумма состоит из жалованья по контракту и разнообразных спонсорских соглашений.

Зарплата Маккиннона значительно выше хоккеиста из РФ. По контракту с "Эвеланш" он заработает 16 млн "зеленых". В то же время Овечкин получит больше из маркетинговых источников (5 млн). Тройку самых оплачиваемых хоккеистов замкнул форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который в сезоне 2023/24 обогатится на 16 млн долларов.

Топ-10 самых оплачиваемых хоккеистов сезона 2023/24 НХЛ:

1. Александр Овечкин, "Вашингтон Кэпиталз" – 17,5 млн
1. Натан Маккинон, "Колорадо Эвеланш" – 17,5 млн
3. Коннор Макдэвид, "Эдмонтон Ойлерз" – 16 млн
4. Давид Пастрняк, "Бостон Брюинз" – 13,8 млн
5. Кирилл Капризов, "Миннесота Уайлд" – 13 млн
6. Даги Хэмилтон, "Нью-Джерси Девилз" – 12,7 млн
7. Сет Джонс, "Чикаго Блэкхокс" – 12,6 млн
8. Алекс Пьетранджело, "Вегас Голден Найтс" – 12,4 млн
9. Адам Фокс, "Нью-Йорк Рейнджерс" – 12,3 млн
10. Тимо Майер, "Нью-Джерси Девилз" – 12,2 млн
10. Зак Веренски, "Коламбус Блю Джекетс" – 12,2 млн

В сезоне 2022/23 на лед лиги выходили 62 представителя России. Большинство из них во главе с Овечкиным, создавшим в 2017 году движение PutinTeam, избегают темы войны РФ против Украины или ограничиваются высказываниями в духе "за мир во всем мире". Менеджмент НХЛ разделил позицию хоккеистов, поскольку их семьи остаются в России и могут столкнуться с последствиями критики войны.

К слову, российский хоккеист Задоров резко осудил войну против Украины.

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