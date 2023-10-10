Поклонник Путина оказался наверху списка самых оплачиваемых игроков НХЛ

38-летний россиянин и на десять лет младший канадец заработают по 17,5 млн долларов. Эта сумма состоит из жалованья по контракту и разнообразных спонсорских соглашений.

Зарплата Маккиннона значительно выше хоккеиста из РФ. По контракту с "Эвеланш" он заработает 16 млн "зеленых". В то же время Овечкин получит больше из маркетинговых источников (5 млн). Тройку самых оплачиваемых хоккеистов замкнул форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который в сезоне 2023/24 обогатится на 16 млн долларов.

Топ-10 самых оплачиваемых хоккеистов сезона 2023/24 НХЛ:

1. Александр Овечкин, "Вашингтон Кэпиталз" – 17,5 млн

1. Натан Маккинон, "Колорадо Эвеланш" – 17,5 млн

3. Коннор Макдэвид, "Эдмонтон Ойлерз" – 16 млн

4. Давид Пастрняк, "Бостон Брюинз" – 13,8 млн

5. Кирилл Капризов, "Миннесота Уайлд" – 13 млн

6. Даги Хэмилтон, "Нью-Джерси Девилз" – 12,7 млн

7. Сет Джонс, "Чикаго Блэкхокс" – 12,6 млн

8. Алекс Пьетранджело, "Вегас Голден Найтс" – 12,4 млн

9. Адам Фокс, "Нью-Йорк Рейнджерс" – 12,3 млн

10. Тимо Майер, "Нью-Джерси Девилз" – 12,2 млн

10. Зак Веренски, "Коламбус Блю Джекетс" – 12,2 млн

В сезоне 2022/23 на лед лиги выходили 62 представителя России. Большинство из них во главе с Овечкиным, создавшим в 2017 году движение PutinTeam, избегают темы войны РФ против Украины или ограничиваются высказываниями в духе "за мир во всем мире". Менеджмент НХЛ разделил позицию хоккеистов, поскольку их семьи остаются в России и могут столкнуться с последствиями критики войны.