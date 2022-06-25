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В приграничных районах Волыни обнаружили схроны с военной формой Беларуси и взрывчатками

Фото: в приграничных районах Волыни обнаружили схроны с военной формой Беларуси и взрывчатками (facebook.com/lutskngu1141)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители провели проверку безопасности обстановки на Волыни. Обнаружили схроны с формой белорусский военных и взрывчатки.

Об этом пишет РБК-Украинаа со ссылкой на Facebook-страницу воинской части 1141 Национальной гвардии Украины в Луцке.

"Мероприятия прошли с целью нормализации обстановки в регионе, противодействия преступности, поддержания общественной безопасности и порядка, отработка лиц, которые могут быть причастны к террористической и диверсионной деятельности", - пишет пресс-служба воинской части.

Проверка была проведена на территории 60 населенных пунктов и около 300 объектов.

Во время проверок было изъято:

  • один РПГ;
  • несколько единиц оружия без документов;
  • более 1000 патронов;
  • тротиловые шашки;
  • противотанковые мины;
  • тактические ножи;
  • рации;
  • 40 граммов вероятного наркотического вещества, похожего на каннабис;
  • 2 комплекта формы Республики Беларусь.

В комментарии "Суспільному", пресс-секретарь воинской части 1141 Нацгвардии Украины Юлия Ковпак отметила, что схроны с военной формой были обнаружены в заброшенных зданиях, а взрывоопасные предметы - по всей области.

Фото: в приграничных районах Волыни обнаружили схроны с военной формой Беларуси и взрывчатками (facebook.com/lutskngu1141)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, Россия готовит ряд терактов Беларуси, чтобы заставить страну начать войну против Украины.

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