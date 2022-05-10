В Черниговской области ограничили передвижение гражданского населения
В Черниговской области был введен ряд новых временных ограничений, касающихся мирного населения. Они будут действовать в четырех приграничных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Пограничники сообщают, что в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых пограничных районов Черниговской области (до 20 км от государственной границы) запрещено:
- передвижение лиц и транспортных средств,
- проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 06:00 утра;
- совершение любых полетов беспилотных летательных аппаратов,
- проведение разного рода отдыха,
- передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесных полосах,
- ношение военной формы одежды гражданским населением.
Следует отметить, что нарушение этих норм может привести к уголовной ответственности.
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