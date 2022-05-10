В Черниговской области ограничили передвижение гражданского населения

В Черниговской области был введен ряд новых временных ограничений, касающихся мирного населения. Они будут действовать в четырех приграничных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Следует отметить, что нарушение этих норм может привести к уголовной ответственности.

Пограничники сообщают, что в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых пограничных районов Черниговской области (до 20 км от государственной границы) запрещено:

Ранее мы сообщали, что с начала введения военного положения на территории всей страны в Ровенской области за нарушение комендантского часа было задержано 1774 человека.

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