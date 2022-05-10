У прикордонних районах Чернігівської області обмежили пересування цивільного населення
У Чернігівській області запровадили низку нових тимчасових обмежень, які стосуються мирного населення. Вони будуть діяти у чотирьох прикордонних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Прикордонники повідомляють, що в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів Чернігівської області (до 20 км від державного кордону) заборонено:
- пересування осіб та транспортних засобів,
- проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 06:00 год ранку;
- здійснення будь-яких польотів безпілотних літальних апаратів,
- проведення різного роду відпочинку,
- пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах,
- носіння військової форми одягу цивільним населенням.
Варто зазначити, що порушення цих норм може призвести до кримінальної відповідальності.
Раніше ми повідомляли, що з початку введення воєнного стану на території всієї країни на Рівненщині за порушення комендантської години було затримано 1774 особи.
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