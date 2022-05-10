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У прикордонних районах Чернігівської області обмежили пересування цивільного населення

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Вівторок 10 травня 2022 15:01
У прикордонних районах Чернігівської області обмежили пересування цивільного населення Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

У Чернігівській області запровадили низку нових тимчасових обмежень, які стосуються мирного населення. Вони будуть діяти у чотирьох прикордонних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Прикордонники повідомляють, що в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів Чернігівської області (до 20 км від державного кордону) заборонено:

  • пересування осіб та транспортних засобів,
  • проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 06:00 год ранку;
  • здійснення будь-яких польотів безпілотних літальних апаратів,
  • проведення різного роду відпочинку,
  • пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах,
  • носіння військової форми одягу цивільним населенням.

Варто зазначити, що порушення цих норм може призвести до кримінальної відповідальності.

Раніше ми повідомляли, що з початку введення воєнного стану на території всієї країни на Рівненщині за порушення комендантської години було затримано 1774 особи.

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