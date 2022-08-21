В приграничных общинах Киевской области ввели новый запрет: что известно

В приграничных общинах Киевской области, граничащих с Беларусью с воскресенья, 21 августа, ввели запрет на продажу алкоголя. Речь идет об Иванковской и Полесской общинах Вышгородского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Иванковского поселкового совета Олега Берегового.
"Приказ Вышгородской районной военной администрации "О запрете продажи алкогольных напитков в торговых сетях (магазинах) и заведениях общественного питания на территории Иванковской и Полесской территориальных общин Вышгородского района", - рассказал он.
По словам депутата, запрет начал действовать с 00:00 часов 21 августа и до особого распоряжения.
Напомним, недавно в Минобороны ответили, возможно ли повторное наступление россиян на Киев.
Добавим, также в Киевской области власти анонсировали рейды за соблюдением комендантского часа.
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