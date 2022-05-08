Приграничные районы Сумской и Черниговской области снова обстреляли с территории России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины .

Отмечается, что в Шосткинском районе Сумской области на расстоянии около 3 километров от границы разорвались 10 ракет. Их выпустили из РСЗО с территории России.

Городнянский район Черниговской области подвергся минометному обстрелу со стороны России. Несколько мин разорвалось возле одного из сел на расстоянии около 1,5 километра от границы.

"Предварительно обошлось без жертв. Информация уточняется", - добавили в Госпогранслужбе.