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Приграничные районы Сумской и Черниговской области снова обстреляли с территории России

Фото: с территории РФ снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 8 мая российские войска обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской области. Противник применил реактивные системы залпового огня (РСЗО) и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в Шосткинском районе Сумской области на расстоянии около 3 километров от границы разорвались 10 ракет. Их выпустили из РСЗО с территории России.

Городнянский район Черниговской области подвергся минометному обстрелу со стороны России. Несколько мин разорвалось возле одного из сел на расстоянии около 1,5 километра от границы.

"Предварительно обошлось без жертв. Информация уточняется", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, приграничные районы Украины периодически подвергаются артиллерийским и ракетным ударам с территории России. В сегодняшней вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины допустил возможность новых обстрелов.

Отметим, накануне российская авиация нанесла ракетный удар по Миропольской и Хотинской общинам Сумской области.

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