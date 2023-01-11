Пригожин заявляє, що побував у шахтах Соледара. У ЗСУ спростували (фото)

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що побував у соляних шахтах Соледара, який нібито захопили окупанти. Проте у ЗСУ спростували цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Вчора пізно ввечері у Telegram-каналі, який пов'язують з Пригожиним, опублікували фото з нібито соляних шахт Соледара, де точаться запеклі бої. Власник ПВК заявив, що його "вагнерівці" нібито захопили місто, а в центрі йдуть бої.
При цьому у СтратКомі ЗСУ зазначають, що опубліковане Пригожиним фото, зроблене не в соледарських шахтах, а в печері у районі Володимирівки (Донецька область).
"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності і він не в соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарників, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", - йдеться у повідомленні.
СтратКом опублікував фото для порівняння, на першому кадрі - соляні шахти Соледара, на другому - печери біля Володимирівки.
Фото: у ЗСУ спростували заяви про захоплення Соледара (t.me/AFUStratCom)
Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий спростував заяви росіян про нібито "взяття" Соледара. Він заявив, що окупанти не контролюють місто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.