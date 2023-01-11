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Пригожин заявляет, что побывал в шахтах Соледара. В ВСУ опровергли (фото)

Фото: в ВСУ опровергли заявления Пригожина о захвате Соледара (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что побывал в соляных шахтах Соледара, который якобы захватили оккупанты. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Вчера поздно вечером в Telegram-канале, который связывают с Пригожиным, опубликовали фото с якобы соляных шахт Соледара, где ведутся ожесточенные бои. Владелец ЧВК заявил, что его "вагнеровцы" якобы захватили город, а в центре идут бои.

При этом в СтратКоме ВСУ отмечают, что опубликованное Пригожиным фото, сделанное не в соледарских шахтах, а в пещере в районе Владимировки (Донецкая область).

"Похоже, что место нахождения Пригожина не соответствует действительности и он не в соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зэков", - говорится в сообщении.

СтратКом опубликовал фото для сравнения, на первом кадре - соляные шахты Соледара, на втором - пещеры возле Владимировки.

Фото: в ВСУ опровергли заявления о захвате Соледара (t.me/AFUStratCom)

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг заявления россиян о якобы "взятии" Соледара. Он заявил, что оккупанты не контролируют город.

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