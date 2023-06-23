Пригожин заявив про удар військ РФ по тилових таборах "вагнерівців". Шойгу заперечує

Пригожин вкотре поскаржився, що ПВК "Вагнера" підло обманули і намагалося позбавити можливості окупації територій.

"Сьогодні, бачачи, що ми не зламані, вони завдали ударів, ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців, наших бойових товаришів. Ми ухвалимо рішення, як відповісти на це злодіяння. Наступний крок за нами", - додав він.

За його словами, "зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено". Тому він пообіцяв покарати тих, хто ліквідував його найманців, у тому числі будь-які блокпости та авіацію, які стануть на шляху.

Пригожин додав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу щойно "боягузливо втік з Ростова". За словами засновника ПВК, чиновник не хоче пояснювати, навіщо піднімав гелікоптери для знищення "вагнерівців".

"Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня", - додав він.

Відповідь Міноборони РФ

У відомстві країни-агресора заявляють, що "інформація про удар по тилових таборах "вагнерівців" є інформаційною провокацією і не відповідає дійсності".

Скандал між "вагнерівцями" та Міноборони РФ

Нагадаємо, суперечки між ПВК "Вагнера" та військовим командуванням РФ почалися на тлі спроб ворога захопити Бахмут. Пригожин неодноразово звинувачував російське військове командування та Міноборони у тому, що його найманцям нібито відмовляються давати боєприпаси.

Декілька днів тому британська розвідка повідомляла, що Пригожин пішов на загострення конфронтації з Міноборони. Це сталося після того, як усіх російських найманців зобов'язали підписати контракт з відомством.