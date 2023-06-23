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Пригожин заявил об ударе войск РФ по тыловым лагерям "вагнеровцев". Шойгу отрицает

Фото: Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнера" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК "Вагнера", из-за чего было ликвидировано много наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Пригожин в очередной раз пожаловался, что ЧВК "Вагнера" подло обманули и пытались лишить возможности оккупации территорий.

"Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответить на это злодеяние. Следующий шаг за нами", - добавил он.

По его словам, "зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено". Поэтому он пообещал наказать тех, кто ликвидировал его наемников, в том числе любые блокпосты и авиацию, которые станут на пути.

Пригожин добавил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу только что "трусливо сбежал из Ростова". По словам основателя ЧВК, чиновник не хочет объяснять, зачем поднимал вертолеты для уничтожения "вагнеровцев".

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - добавил он.

Ответ Минобороны РФ

В ведомстве страны-агрессора заявляют, что "информация об ударе по тыловым лагерям "вагнеровцев" является информационной провокацией и не соответствует дейтствительности".

Скандал между "вагнеровцами" и Минобороны РФ

Напомним, перепалки между ЧВК "Вагнера" и военным командованием РФ начались на фоне попыток врага захватить Бахмут. Пригожин неоднократно обвинял российское военное командование и Минобороны в том, что его наемникам якобы отказываются давать боеприпасы.

Несколько дней назад британская разведка сообщала, что Пригожин пошел на обострение конфронтации с Минобороны. Это произошло после того, как всех российских наемников обязали подписать контракт с ведомством.

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