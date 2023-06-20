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Пригожин пішов на конфронтацію в незручний для Шойгу момент, - британська розвідка

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Україна, Вівторок 20 червня 2023 09:00
Пригожин пішов на конфронтацію в незручний для Шойгу момент, - британська розвідка Фото: Пригожин пішов на загострення конфронтації із Шойгу (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Власник групи "Вагнер" Євгеній Пригожин пішов на загострення конфронтації з військовим міністерством РФ. Момент для міністра Сергія Шойгу явно незручний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 19 червня Пригожин заявив, що очікує на відповідь від міноборони Росії щодо контракту власної розробки, який він передав до міністерства за три дні до цього.

Це послідувало за ультиматумом з боку міноборони РФ на адресу "Вагнера" та інших "добровольчих формувань" про підписання контрактів до 1 липня 2023 року.

"Вельми ймовірно, що це ще одна навмисна спроба підірвати авторитет офіційної військової влади. Тон Пригожина щодо міноборони став однозначно конфронтаційним. Міноборони майже напевно вважає це вкрай невдалим моментом, коли воно бореться з контрнаступом України", - зазначають у Міноборони Британії.

Конфлікт Пригожина з Шойгу

Нагадаємо, міноборони РФ видало наказ про те, що всі найманці мають підписати контракт із військовим відомством РФ. Однак голова групи "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики не підпишуть контракти. За його словами, накази Шойгу мають поширюватись виключно на міністерство оборони.

За даними британської розвідки, протягом кількох місяців Пригожин піддавався уїдливій критиці керівництво міноборони, але підкорявся владі Путіна. Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби і підписувати контракти.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що активність власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина може призвести до смути та заколоту на території Росії, оскільки він першим усвідомив нову реальність.

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