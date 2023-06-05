Пригожин заявив, що російські військові напали на "вагнерівців" під час відступу з Бахмута

В ньому власник "Вагнера" пише, що найманці рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили військових РФ, які нібито мінували дороги в тилу "вагнерівців".

Туди відправились сапери ПВК, однак під час розмінування, за словами Пригожина, по ним відкрили вогонь "з боку позицій МО Росії". У відповідь бойовики "вжили заходів щодо усунення небезпеки та затримання".

Пізніше був опублікований допит нібито підполковника-командира 72-ї окремої мотострілецької бригади. Той стверджував, що почав стріляти по "вагнерівцям" через "особисту неприязнь".

Відхід "Вагнера" з Бахмута

Пригожин вже неодноразово заявляв про відхід з Бахмута - наприклад, 10 травня вони мали це зробити нібито через нестачу боєприпасів, однак тоді цього не сталося.

25 травня він знову анонсував відхід, і за спостереженнями аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), в цей раз заяви Пригожина справдились - найманців в місті заміняють військовослужбовці регулярної армії РФ.

Потім Пригожин грозився відправити "вагнерівців" воювати в Бєлгородську область, навіть без згоди МО РФ. Та в ISW вважають, що такі заяви пов'язані або з бажанням піару, або зі спробами перекинути своїх бойовиків на більш спокійну ділянку фронту.

До речі, в інтерв'ю РБК-Україна речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що бажання Пригожина вивести "Вагнер" з Бахмута пов'язане з його усвідомленням, що сили найманців чекає розгром.

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