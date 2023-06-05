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Пригожин заявил, что российские военные напали на "вагнеровцев" во время отступления из Бахмута

Фото: владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 17 мая во время отступления из Бахмута на его боевиков напали военнослужащие регулярной армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рапорт, опубликованный пресс-службой Пригожина.

В нем владелец "Вагнера" пишет, что наемники двигались возле поселков Опросное и Озаряновка, когда увидели военных РФ, якобы миновавших дороги в тылу "вагнеровцев".

Туда отправились саперы ЧВК, однако во время разминирования, по словам Пригожина, по ним открыли огонь "со стороны позиций МО России". В ответ боевики "приняли меры по устранению опасности и задержанию".

Позже был опубликован допрос якобы подполковника-командира 72-й отдельной мотострелковой бригады. Тот утверждал, что начал стрелять по "вагнеровцам" из-за "личной неприязни".

Уход "Вагнера" из Бахмута

Пригожин уже неоднократно заявлял об уходе из Бахмута – например, 10 мая они должны были это сделать якобы из-за нехватки боеприпасов, однако тогда этого не произошло.

25 мая он снова анонсировал уход, и по наблюдениям аналитиков Института изучения войны (ISW), в этот раз заявления Пригожина оправдались – наемников в городе заменяют военнослужащие регулярной армии РФ.

Затем Пригожин грозился отправить "вагнеровцев" воевать в Белгородскую область, даже без согласия МО РФ. Однако в ISW считают, что такие заявления связаны либо с желанием пиара, либо с попытками перебросить своих боевиков на более спокойный участок фронта.

Кстати, в интервью РБК-Украина представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что желание Пригожина вывести "Вагнер" из Бахмута связано с его осознанием, что силы наемников ждет разгром.

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ВагнеровцыЕвгений Пригожин