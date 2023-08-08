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Пригожин використовує Білорусь, як хаб для перекидання "вагнерівців" у країни Африки, - ЦНС

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Білорусь, Вівторок 08 серпня 2023 12:42
Пригожин використовує Білорусь, як хаб для перекидання "вагнерівців" у країни Африки, - ЦНС Фото: Пригожин використовує Білорусь, як хаб для перекидання "вагнерівців" у країни Африки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Табори, які розгорнули на території Білорусі, використовуються засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним для перепідготовки своїх найманців та перекидання їх у країни Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією від підпілля, черговий борт з найманцями ПВК "Вагнера" днями вилетів з Білорусі до Західної Африки, в район Нігеру.

Зазначається, що процес перепідготовки "вагнерівців" на базі таборів у Білорусі триває.

"Таким чином ПВК "Вагнера" виступає експортером війни з України по всьому світу", - наголосили в ЦНС.

Вагнерівці у Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники зауважують, що поки що бойовики в Білорусі не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Додамо також, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Альянс своєю чергою розцінюватиме провокації "вагнерівців" як дії, підтримувані Росією.

Окрім того, СБУ сьогодні повідомила, що Росія хоче використати ПВК "Вагнера" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Для цього вже готується теракт на Мозирському НПЗ.

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Білорусь Африка ПВК Вагнера
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