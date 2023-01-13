ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пригожин та Міноборони РФ не поділили Соледар. У Зеленського висміяли розбрат у окупантів

Новость на русском →
П'ятниця 13 січня 2023 16:24
Пригожин та Міноборони РФ не поділили Соледар. У Зеленського висміяли розбрат у окупантів Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Між Міністерством оборони РФ та власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним почалося публічне з'ясування стосунків. Зокрема, через Соледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Між російською агенцією фейкових новин (Міноборони) та військово-кримінальними ультрас (Пригожин/Золотов/Суровікін) розпочалася публічна бійка. Тема – "хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар". Гарна ознака початку феєричного кінця!…", - написав він.

Нагадаємо, 11 січня Росія вкотре змінила командувача окупаційних військ в Україні. Зокрема, Сергія Суровікіна зняли з посади командувача та призначили на цю посаду начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

У Генштабі та Міноборони України заявили, що такі часті ротації у російській армії свідчать про проблеми в управлінні військами.

Секретар РНБО Олексій Данилов переконаний, що нове призначення свідчить про те, що Росія підвищує ставки у війні.

При цьому сьогодні Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті". Проте українська сторона заперечує цю інформацію.

Проте раніше Пригожин разом із найманцями "Вагнера" заявили, що саме вони зайшли до міста. Вже 13 січня ватажок бойовиків Пригожин заявив, що у його угруповання "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам