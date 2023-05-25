Пригожин "похвалив" українську армію. Розвідка пояснила заяви власника "вагнерівців"

Росія вже шукає винних у поразках в Україні, а причетні намагаються перекласти відповідальність. Тому власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин "похвалив" укрїнську армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Розвідник прокоментував недавнє інтерв'ю Пригожина. У ньому власник "вагнерівців" назвав українську армію другою у світі, а своїх найманців - першою армією світу.

Юсов зазначив, що українці не потребує "похвали" від окупантів, а такі заяви росіян свідчать про пошук винних серед кремлівського оточення.

"Українці самі знають, що у нас насправді добра армія, прекрасний народ і міцна держава. Інтерв'ю яке ми зараз спостерігаємо насамперед зорієнтовано на внутрішню аудиторію. Воно є продовженням як протистояння всередині російського воєнно-політичного керівництва і тих кіл, які, зокрема, представляє згаданий суб'єкт (Пригожин - ред.). Так і власне це перекладання відповідальності за вже фактично поразки геополітичні і, в тому числі й на полі бою, які вже відбулися", - сказав він.

За словами Юсова, російська еліта та "мешканці веж Кремля" вже шукають винних у поразках в Україні та намагаються організувати собі життя в "постпутінській" реальності.

Роль Пригожина у війні

Євгеній Пригожин до повномасштабної війни був соратником російського диктатора Володимира Путіна. Його називали "поваром" та "фінансистом Путіна".

Після низки поразок на фронті Росія залучила до бойових дій ПВК "Вагнера", засновником якої є Пригожин. Саме його найманці допомогли регулярній армії РФ захопити міста у Луганській області, зокрема Рубіжне.

Пізніше "вагнерівців" кинули на Донецький напрямок. Пригожин заявив, що його бойовики захопили Соледар та намагалися взяти Бахмут. Сам "повар Путіна" активно критикує військове керівництво Росії і звинувачує їх у поразках на фронті.

Детальніше про Бахмут, заяви Пригожина про "взяття" і втрати бойовиків - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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