ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пригожин "похвалил" украинскую армию. Разведка объяснила заявления владельца "вагнеровцев"

Новина українською →
Киев, Четверг 25 мая 2023 10:34
Пригожин "похвалил" украинскую армию. Разведка объяснила заявления владельца "вагнеровцев" Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия уже ищет виновных в поражениях в Украине, а причастные пытаются переложить ответственность. Поэтому владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "похвалил" украинскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Разведчик прокомментировал недавнее интервью Пригожина. В нем владелец "вагнеровцев" назвал украинскую армию второй в мире, а своих наемников - первой армией мира.

Юсов отметил, что украинцы не нуждаются в "похвалах" от оккупантов, а такие заявления россиян свидетельствуют о поиске виновных среди кремлевского окружения.

"Украинцы сами знают, что у нас действительно хорошая армия, прекрасный народ и крепкое государство. Интервью, которое мы сейчас наблюдаем, прежде всего, ориентировано на внутреннюю аудиторию. Оно является продолжением как противостояние внутри российского военно-политического руководства и тех кругов, которые, в частности, представляет упомянутый субъект (Пригожин - ред.). Так и собственно это переложение ответственности за уже фактически поражения геополитические и, в том числе и на поле боя, которые уже состоялись", - сказал он.

По словам Юсова, российская элита и "жители башен Кремля" уже ищут виновных в поражениях в Украине и пытаются организовать себе жизнь в "постпутинской" реальности.

Роль Пригожина в войне

Евгений Пригожин до полномасштабной войны был соратником российского диктатора Владимира Путина. Его называли "поваром" и "финансистом Путина".

После ряда поражений на фронте Россия привлекла к боевым действиям ЧВК "Вагнера", основателем которой является Пригожин. Именно его наемники помогли регулярной армии РФ захватить города в Луганской области, в частности, Рубежное.

Позже "вагнеровцев" бросили на Донецкое направление. Пригожин заявил, что его боевики захватили Соледар и пытались взять Бахмут. Сам "повар Путина" активно критикует военное руководство России и обвиняет его в поражениях на фронте.

Подробнее о Бахмуте, заявлениях Пригожина о "взятии" и потерях боевиков - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Главное управление разведки Война в Украине Война России против Украины Вагнеровцы
NEWS
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром