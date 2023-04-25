Пригожин почав кампанію з підриву довіри до державних ПВК РФ, - ISW

Аналітики зазначають, що Пригожин відвідав позиції батальйонів "Поток" та "Олександра Невського", назвав їх "мікро-ПВК" і розкритикував їхній поганий стан. Батальйон поток є одним із трьох добровольчих загонів російського "Газпрому" та підпорядковується ПВК "Редут" Міноборони Росії.

Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги "Вагнера" і задав питання як вони можуть це робити, не будучи нормально забезпеченими та озброєними.

"Пригожин також розкритикував загальне поширення таких ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що Пригожин розглядає ці нові організації як конкурента "Вагнера", - пишуть аналітики ISW.

Також, джерела, пов'язані з "Вагнером" стверджували, що 24 квітня сили бойовиків Пригожина поставили "Потоку" задачу захищати щойно захоплені позиції, але вони відійшли звідти, що дало змогу ЗСУ повернути території.

Після особовий склад "Потоку" опублікував відео, де критикує керівництво "Газпрому" та ПВК "Редут" за те, що вони не забезпечили їх необхідним озброєнням. Пожалілись вони і на "вагнерівців", які заборонили їм залишати позиції.

"Звіти військових блогерів і Пригожина вказують на те, що "Вагнер" має владу над компаніями, що належать російському Міноборони, що, у свою чергу, свідчить про те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля", - пишуть аналітики.

Ключові висновки