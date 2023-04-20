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Швейцарія запровадить санкції проти групи "Вагнера"

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Швейцарія, Четвер 20 квітня 2023 13:33
Швейцарія запровадить санкції проти групи "Вагнера" Фото: Швейцарія введе санкції проти російських найманців та пропагандистів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швейцарія додасть групу найманців "Вагнера" та російське інформаційне агентство РІА ФАН до свого списку організацій, які підпадають під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Санкції Європейського Союзу проти групи "Вагнера" було запроваджено 13 квітня. Крім цього, до списку санкцій потрапила компанія РІА ФАН, яка належить власнику групи Євгену Пригожину.

За інформацією ЄС, група "Вагнер" бере активну участь в агресивній війні Росії проти України. Таким чином, група "Вагнера" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

РІА ФАН входить до складу медіагрупи "Патріот", російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Пригожин. РІА ФАН займається проурядовою пропагандою та дезінформацією про агресивну війну Росії проти України.

У січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч осіб. Частково група фінансується за рахунок корупції за держзамовлень.

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