Пригожин намагався применшити інформацію про співпрацю з українською розвідкою, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Пригожин відповів на запит ЗМІ про витік звіту американської розвідки, в якому йшлося про те, що він намагався розкрити позиції російських звичайних сил українській розвідці в обмін на відхід ЗСУ з Бахмута.

Пригожин заявив, що на будь-якій війні відбуваються обміни, і це не є секретом для воюючих сторін, намагаючись применшити повідомлення про свої зв'язки з Головним управлінням військової розвідки України.

Пригожин також стверджував, що інформація про позиції військ "зовсім не секретна" у сучасній війні через використання супутникових знімків. Парадоксальним чином Пригожин також спробував спростувати достовірність документів американської розвідки, що просочилися, стверджуючи, що молодший офіцер США не мав би доступу до таких секретних документів.