Пригожин пытался преуменьшить информацию о сотрудничестве с украинской разведкой, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Пригожин ответил на запрос СМИ об утечке отчета американской разведки, в котором говорилось, что он пытался раскрыть позиции российских обычных сил украинской разведке в обмен на уход ВСУ из Бахмута.

Пригожин заявил, что на любой войне происходят обмены, и это не секрет для воюющих сторон, пытаясь преуменьшить сообщения о своих связях с Главным управлением военной разведки Украины.

Пригожин также утверждал, что информация о позициях войск "совсем не секретна" в современной войне из-за использования спутниковых снимков. Парадоксальным образом Пригожин также попытался опровергнуть достоверность просочившихся документов американской разведки, утверждая, что младший офицер США не имел бы доступа к таким секретным документам.