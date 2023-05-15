"Витік" даних Пентагону. Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ, - WP

Засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася, йдеться у новій порції оприлюднених документів розвідки США, що просочилися в мережу через платформу Discord.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Таку "екстраординарну пропозицію", зазначається у матеріалі, "кухар Путіна" зробив через свої якісь таємні контакти Головному управлінню розвідки Міноборони України наприкінці січня, коли "вагнерівці" гинули під час штурмів Бахмута тисячами.

"Пригожин публічно ворогував із російськими воєначальниками, які, як він затято заявляє, не змогли озброїти і поповнити запаси його сил, які надавали життєво важливу підтримку військовим зусиллям Москви. Але він також є союзником президента Росії Володимира Путіна, який цілком може розцінити пропозицію Пригожина обміняти життя бійців "Вагнера" на російських солдатів як зрадницьку", - йдеться у публікації.

При цьому документ не уточнює, які позиції російських військ пропонував розкрити керівник "вагнерівців".

"Два українські чиновники підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв з управлінням української розвідки. Один із чиновників сказав, що Пригожин неодноразово робив пропозицію щодо Бахмута, але Київ відхиляв її, тому що чиновники не довіряють Пригожину і вважали його пропозиції нещирими", - йдеться у матеріалі.

У Вашингтоні також не повірили таким намірам керівника "вагнерівців", розповів офіційний представник США.

"Українські та американські офіційні особи говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію", - пише WP.

Інші документи Пентагону, що просочилися, показують, що чиновники Міноборони РФ в приватному порядку ставили собі питання, як реагувати на критику Пригожиним дій їх збройних сил, і його вимоги про додаткові ресурси. У документах також йдеться про боротьбу за владу між "кухарем Путіна" та вищими посадовими особами РФ, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу.

"На цьому напруженому фоні Пригожин підтримував таємні відносини з українською розвідкою, які, окрім телефонних дзвінків, включали особисті зустрічі з офіцерами ГУР у невказаній африканській країні, йдеться в одному документі", - пише видання.

Також у матеріалі йдеться, що Пригожин нібито говорив офіцеру української розвідки, що війська РФ мають труднощі з постачанням боєприпасів, радив ЗСУ просуватися вперед і штурмувати адмінкордон з окупованим Кримом, у той час, як бойовий дух Росармії був низьким.