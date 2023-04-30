Пригожин намагається використати плани Путіна на перестановки в військовому керівництві, - ISW

В останньому інтерв'ю Пригожин пригрозив вивести своїх бойовиків з Бахмута, якщо їм не почнуть постачати потрібну кількість боєприпасів. За його словами, наразі "Вагнер" отримує 800 із необхідних 4000 снарядів на день.

Крім цього, в інтерв'ю він згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна - буцімто вони разом придумали план затримки українських сил в Бахмуті.

"Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно афілювати його із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна", - зазначають аналітики.

Вони також пишуть, що таким чином Пригожин, ймовірно, намагається використати перестановки в військовому керівництві РФ, щоб відновити доступ до більшої кількості боєприпасів.

Ключові висновки