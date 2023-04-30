Пригожин пытается использовать планы Путина на перестановки в военном руководстве, - ISW

В последнем интервью Пригожин пригрозил вывести своих боевиков из Бахмута, если им не начнут снабжать нужное количество боеприпасов. По его словам, в настоящее время "Вагнер" получает 800 из необходимых 4000 снарядов в день.

Кроме этого, в интервью он упомянул заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина - якобы они вместе придумали план задержки украинских сил в Бахмуте.

"Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично аффилировать его с Суровикиным, поскольку нынешний начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов теряет расположение Путина", - отмечают аналитики.

Они также пишут, что таким образом, Пригожин, вероятно, пытается использовать перестановки в военном руководстве РФ, чтобы восстановить доступ к большему количеству боеприпасов.

Ключевые выводы