Пригожин почав кампанію з підриву довіри до державних ПВК РФ, - ISW
Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до державних російських ПВК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.
Аналітики зазначають, що Пригожин відвідав позиції батальйонів "Поток" та "Олександра Невського", назвав їх "мікро-ПВК" і розкритикував їхній поганий стан. Батальйон поток є одним із трьох добровольчих загонів російського "Газпрому" та підпорядковується ПВК "Редут" Міноборони Росії.
Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги "Вагнера" і задав питання як вони можуть це робити, не будучи нормально забезпеченими та озброєними.
"Пригожин також розкритикував загальне поширення таких ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що Пригожин розглядає ці нові організації як конкурента "Вагнера", - пишуть аналітики ISW.
Також, джерела, пов'язані з "Вагнером" стверджували, що 24 квітня сили бойовиків Пригожина поставили "Потоку" задачу захищати щойно захоплені позиції, але вони відійшли звідти, що дало змогу ЗСУ повернути території.
Після особовий склад "Потоку" опублікував відео, де критикує керівництво "Газпрому" та ПВК "Редут" за те, що вони не забезпечили їх необхідним озброєнням. Пожалілись вони і на "вагнерівців", які заборонили їм залишати позиції.
"Звіти військових блогерів і Пригожина вказують на те, що "Вагнер" має владу над компаніями, що належать російському Міноборони, що, у свою чергу, свідчить про те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля", - пишуть аналітики.
Ключові висновки
- Російські військовіблогери припустили, що президент Росії Володимир Путін 20 квітня розпорядився про додаткові зміни у військовому командуванні.
- Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань.
- Кремлівська влада запропонувала вирівняти оплату праці мобілізованих і добровольців, ймовірно, намагаючись стимулювати військову службу.
- Слідчий комітет Саратовської області затримав колишнього командира ПВК "Вагнера", який розповів російській правозахисній організації Gulagu.net про вбивства бойовиками дітей та інших мирних жителів у Бахмуті.
- Ймовірно, рано вранці 24 квітня українські війська атакували базу Чорноморського флоту Росії у Севастополі.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 24 квітня прибув до Нью-Йорка для головування на засіданні Ради Безпеки ООН (РБ ООН).
- 24 квітня The Wall Street Journal (WSJ) повідомило, що російські кораблі переправляють іранські боєприпаси через Каспійське море для поповнення російських військ, які воюють в Україні.
- Депутат Красноярського краю Костянтин Сенченко подав у відставку 24 квітня після того, як 20 квітня пішов у відставку губернатор Красноярського краю Олександр Усс.
- Станом на 24 квітня українські війська досягли незначних успіхів на південь від Кремінної та продовжують обстрілювати російські логістичні вузли в тилових районах Луганської області.
- Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
- Деякі російські джерела спростували заяви інших російських військових блогерів про те, що українські сили зайняли міцні позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Кремль продовжує зусилля з криптомобілізації, ймовірно, намагаючись уникнути другої хвилі офіційної мобілізації.
- Група "Вагнера", можливо, намагається виконати роль правоохоронних органів на окупованих територіях.
Нагадаємо, що Швейцарія додасть групу найманців "Вагнера" та російське інформаційне агентство РІА ФАН до свого списку організацій, які підпадають під санкції.
А у січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч осіб. Частково група фінансується за рахунок корупції за держзамовлень.
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