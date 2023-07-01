Пригожин міг стояти за виведенням миротворців ООН з Малі, - Кірбі

Кірбі заявив, що в США знають про співпрацю перехідної влади країни з "вагнерівцями" в питанні інформування генсека ООН про рішення Малі відмовитись від допомоги миротворців.

Сам Пригожин був зацікавлений у виведенні MINUSMA, щоб "просувати інтереси своєї власної приватної компанії". До того ж, у США є інформація, що перехідний уряд країни заплатив "Вагнеру" понад 200 млн доларів із кінця 2021 року, коли сили ПВК почали працювати в країні.

Наразі Вашингтон не бачить ознак того, що "Вагнер" відмовляється від наміру експлуатувати африканські країни, "незважаючи на події минулих вихідних".

Вивід миротворців ООН з Малі

Миротворчий контингент ООН працював на Малі з 2013 році. З тих пір в країні відбулось кілька держпереворотів, а нинішня військова хунта регулярно конфліктувала з місією MINUSMA.

Два тижні тому вони звернулись до ООН з проханням вивести своїх миротворців з країни, а вчора Радбез ООН прийняв рішення зробити це. Так, миротворчий контингент покине країну до 1 січня 2024 року.

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