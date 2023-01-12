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Пригожин є потенційним наступником Путіна, - колишній британський розвідник

Фото: президент РФ Володимир Путін та засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, може стати наступником російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Sky News заявив колишній співробітник британської військової розвідки Філіп Інграм.

За його словами, призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова на посаду керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні було спробою Путіна збільшити роль Міноборони, тим самим зменшивщи роль Пригожина, який "займається своїми справами".

Інграм зазначає, що зараз Пригожин є "темною конячкою". Його найманці беруть участь у всіх бойових діях навколо Бахмута та Соледара.

"Але у нього є прямий зв'язок з Володимиром Путіним. Строго кажучи, він повинен працювати під військовим командуванням, але він, схоже, чинить по-своєму. Він бере на себе відповідальність у різних областях. За повідомленнями, він також є потенційним наступником Путіна у разі його висування - і він відкрито критикує як (міністра оборони РФ - ред.) Сергія Шойгу, так і Герасимова", - додав колишній розвідник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підкреслювало, що Пригожин неодноразово заявляє про участь своїх найманців у боях навколо Бахмута та Соледара, оскільки для нього це питання особистого іміджу та репутації ПВК.

Більш детально про Пригожин і про те, як він пробрався у верхівку Кремля, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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